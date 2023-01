Após seis meses, Rafa Kalimann termina namoro com José Loreto

O relacionamento entre a influenciadora Rafa Kalimann e o ator José Loreto chegou ao fim após seis meses. A assessoria da apresentadora confirmou o término noticiado pelo colunista Lucas Pasin.

De acordo com ele, a decisão veio da ex-BBB que pretende focar em novos projetos profissionais na televisão e no teatro.

O último registro publicado do ex-casal nas redes sociais é do dia 2 de janeiro, depois de passarem a virada do ano juntos. “Dia 1 do 1 de 2023, começando o ano com axé do mar e chamego da sereia”, escreveu Loreto na legenda da publicação.

