José Loreto diz que Rafa Kalimann é ótima como madrasta

José Loreto deu entrevista para a revista Quem e não economizou nos elogios para a namorada Rafa Kalimann. Ele falou que ela é o tipo de tia que toda criança gosta e acrescentou que nesse tempo em que estão juntos ainda não conseguiu descobrir onde ela não é maravilhosa.

"Ela é maravilhosa com a minha filha e as outras crianças com as quais vejo ela conviver. A Rafa é aquele tipo de tia que as crianças amam. Eu sou até suspeito para falar, porque nesse tempo que estamos juntos, ainda não descobri onde ela não é maravilhosa", declara o ator, que diz ter conhecido a apresentadora na hora certa.

"Acho que a gente se encontrou exatamente no momento que tinha que ser. E aí, em pouco tempo nos apaixonamos e nos completamos. E é muito legal ver o carinho que o público tem com o casal. Acho que é porque estamos mostrando que a gente está de boa, querendo ser feliz, querendo somar um com o outro. É bom que o nosso amor inspira outras pessoas", acrescenta