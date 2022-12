Anitta é internada novamente em São Paulo e cancela participação na 'Farofa da Gkay'

A cantora Anitta preocupa novamente seus fãs na manhã desta quarta-feira (07). A artista foi internada novamente, em São Paulo e ainda cancelou a participação que faria na Farofa da Gkay. Segundo comunicado divulgado pela assessoria da cantora, "comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a Farofa da Gkay deste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje (7/12) em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã (quinta-feira)".

Anitta havia sido a primeira atração musical a ser anunciada para a Farofa da Gkay, que acontece desde segunda-feira (5), no Ceará. Vale relembrar que na última semana, a cantora deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tranquilizando os fãs nas redes sociais horas depois.