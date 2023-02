José Loreto desabafa sobre boatos de traição contra Rafa Kalimann

Atuando em Vai na Fé, novela da Rede Globo, o ator José Loreto comentou sobre seus antigos relacionamentos e boatos de traição contra sua ex-namorada, Rafa Kalimann.

Após o recente término com a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann, José Loreto virou alvo de críticas na internet por diversas especulações sobre seu relacionamento. Em entrevista à Caras Brasil, o ator se abriu e negou qualquer tipo de traição em suas antigas relações.

“Inventam capítulos para minha história. Não sou esse cara”, desabafou.

O ator ainda revelou que os boatos e fofocas possuem influência negativa em sua vida. “Qualquer pessoa que eu conheço hoje tem um pé atrás comigo. Isso afeta minha vida pessoal”, contou.

Durante o carnaval, mais um boato sobre o ator surgiu, especulando que teria beijado Jade Picon. José disse que é normal em sua vida. “Eu converso com uma pessoa e já dizem que beijei. As pessoas me pintam muito de um quadro que não sou. Estou separado há mais de um mês e temos liberdade para fazer o que quiser, mas não é hora”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberla.com, Felipe Saraiva)