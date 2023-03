José Loreto deixa de seguir Rafa Kalimann nas redes sociais, após fotos com novo affair

O ator José Loreto teria deixado de seguir a ex-namorada Rafa Kalimann nas redes sociais. A decisão, possivelmente, ocorreu após o ator ver fotos da apresentadora aos beijos com o novo affair Antonio Bernardo Palhares. No Rio de Janeiro, neste domingo, 12. A internet foi inundadande com fotos do flagra do novo casal.

Em publicações recentes de Loreto, em sua conta oficial no Instagram, usuários apontaram a indireta que seria para a ex. '"Ahhh se meus problemas desaparecessem na água… ", escreveu na legenda. vUma seguifora respondeu: "Homem só dá valor quando perde e assim mesmo. Vida que segue".

Confira a publicação na íntegra:

Ao que tudo indica, apesar do unfollow de José Loreto, Rafa Kalimann ainda segue o ator. Não seria a primeira vez que o ator deixca de seguir a ex-namorada.

Sobre o novo namorado de Rafa, Antônio é primo de Arthur Ferraz - marido da modelo e apresentadora Mariana Weickert. Sua conta no Instagram e fechada e tem 2 mil seguidores.