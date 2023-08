Ex-BBB Lucas Bissoli chama José Loreto de 'sem caráter' por paquerar Eslovênia

O ex-BBB Lucas Bissoli reclamou do assédio que o ator José Loreto tem feito em sua namorada a também ex-BBB, Eslovênia. Na última semana, Lucas publicou uma sequência de stories reclamando de um famoso que estaria paquerando Eslovênia.

Conhecido no BBB22 como Barão da Piscadinha, Lucas revelou ao portal LeoDias que o famoso se trata do ator José Loreto."Não respeita a relação dos outros", desabafou Lucas. Loreto está solteiro desde o término com Rafa Kalimann, em janeiro.

“Respeita o relacionamento dos outros e principalmente quem nunca deu abertura pra essas liberdades”, reclamou Lucas em Stories nas redes sociais. “Esse meio nosso, tem muita gente cara de pau e sem caráter”, declarou.

“Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo. Está achando o quê?! Respeita o relacionamento alheio. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter”, complementou.

A ex-sister confirmou o assédio de José Loreto, que mandaria mensagens diretas no Instagram para Eslovênia e responde constantemente aos stories. “Só pra vocês entenderem, é coisa de ficar mandando DM, respondendo coisas. Falta de respeito bizarra”, detalhou a ex-sister.