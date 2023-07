'A Fazenda': EX-BBB Cezar Black fala sobre participação no reality show: 'Nova oportunidade'

Ex participante do Big Brother Brasil (BBB) 2023, Cezar Black revelou nesta quinta-feira (27) que participaria de outro reality show, que poderia ser "A Fazenda", da Record TV. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, disse que o ex-BBB estaria sendo cotado para integrar o elenco da 15ª edição do programa, que tem previsão para iniciar em setembro deste ano, sob a apresentação de Adriane Galisteu.

Na publicação, a colunista revelou que o enfermeiro teria afirmado à revista Caras que participaria de outro reality show para corrigir seus erros. "Quando eu sai da casa, eu não pensava em voltar para um reality. Hoje, com a poeira baixa, vejo que dava para eu fazer muitas coisas diferentes. Então um novo reality seria uma nova oportunidade de tentar mostrar ao Brasil a minha essência, corrigir meus erros e tentar sair de la campeão. Ainda me doi um pouquinho o fato de não conseguir chegar até a final. Mas eu faria, sim, outro reality"

Sobre a possibilidade de participar de outros realities, o ex-BBB comentou: "Eu analisaria as propostas, iria para realities como o da Record, 'A Fazenda'. Mas tem realities que eu não iria, como o 'No Limite'. Uma experiência daquelas não é a minha praia".

Ao jornalista Hugo Gloss, Black reafirmou a vontade. "Eu havia dado uma entrevista para Caras e me perguntaram se eu participaria de outro reality. Na oportunidade disse que sim, que 'A Fazenda' era interessante, porém não participaria do 'No Limite'.", disse o enfermeiro.

No entanto, o ex-BBB disse que não é o tempo ideal para mergulhar em outro reality e negou a cotação para "A Fazenda 15". "Fiquei três meses confinado no 'BBB' e faz apenas três meses do término da minha participação. Está muito cedo pra outro reality. Não procede a especulação", concluiu.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)