'A Fazenda 15': ex-BBB quase confirmada desiste do reality show; veja quem é e o por quê

Prevista para ocorrer em setembro deste ano, "A Fazenda 15" já teve vários nomes de subcelebridades cotados para a edição de 2023. Faltando alguns meses para a edição, o nome de ex-BBB Key Alves era um dos apontados para completar a lista de participantes do reality show. Ainda nesta semana, a ex-atleta já estaria assinando contrato com a emissora, no valor de R$ 120 mil, para ser pago em três parcelas.

No entanto, devido à agenda, Key Alves não poderia mais participar do reality com temática fazendeira e acabou desistindo de "A Fazenda 15". Após passar pelo Big Brother Brasil, La Casa dos Famosos e desistir da carreira no vôlei, a ex-atleta vai investir na área da beleza, lançando em breve linha de cosméticos que contará com cremes e perfumes. As informações são do Metrópoles.

Key Alves possui mais de 12 milhões de seguidores no Instagram (reprodução/instagram)

Devido a este planejamento, Key Alves foi impedida por seus empresários de participar do reality show da Record TV, pois passar mais alguns meses distante atrapalharia os compromissos assumidos por conta do lançamento de seus produtos.

Ainda segundo o Metrópoles, a ex-BBB teria ficado bastante chateada com a proibição, já que estava fechando contrato com a emissora.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)