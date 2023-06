'A Fazenda': Dudu Camargo é cotado para o reality show após demissão polêmica

Após a polêmica envolvendo o jornalista Dudu camargo, o ex-SBT estaria sendo cotado para "A Fazenda", reality show da Record. Demitido na última semana após ter supostamente feito cocô no camarim do "Primeiro Impacto", programa que apresentava, Camargo teria um futuro assegurado em outra emissora mais em breve. As informações são do colunista Fefito, do UOL.

No início de maio, Dudu participou do podcast "Tagarelando", onde disse que só estaria aguardando o convite de Rodrigo Carelli, diretor do reality, para entrar no programa.

"Manda o Carelli enviar o convite, porque, às vezes, eles acham que a gente tá num jornal, e que não vamos aceitar o convite. Mas aí a gente dá um jeito", revelou Dudu.

Dudu Camargo deve receber a proposta de integrar a equipe de "A Fazenda" nas próximas semanas. O reality show deverá iniciar sua 15ª edição em setembro de 2023 e se estender até dezembro, ainda sob o comando de Adriane Galisteu.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)