A Fazenda 2023: quando começa a 15ª edição do reality?

O público que acompanha o reality show "A Fazenda" aguarda ansioso para saber quem serão as celebridades convidadas a integrar o time de participantes e disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, enquanto a emissora mantém o suspense quanto ao time de peões da temporada de 2023, ao menos uma informação já se sabe: a 15ª edição deve ser exibida nos meses de setembro a dezembro, como nas oito edições anteriores.

A novidade foi anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu, que está no comando do reality desde 2021, após a saída de Marcos Mion. A confirmação foi feita ainda na final da edição de 2022, quando a loira revelou que continuará à frente do programa. “Atenção, A Fazenda 15 vem aí meus amores! E ela vem brilhando! Pode ter certeza que nós voltaremos ainda mais fortes, por vocês e para vocês. Ou alguém achou que seria diferente? Aqui jamais. Aliás, e vou logo avisando, a mãe tá on viu gente! E vou ter o maior prazer de apresentar esse reality doido, líder de audiência, que o Brasil inteiro ama e a apresentadora é fã. Então se prepara para o faisqueiro, porque ele promete”, disse.

A Fazenda 15 terá Adriane Galisteu como apresentadora (Reprodução / Record TV)

Apesar de não confirmados, rumores apontam como participantes nomes como Marielly Santos, uma das "Gêmeas Lacração", e Metturo, ex-carrossel e influenciador, que revelou nas redes sociais ter vontade de ser um "fazendeiro". "Eu morro de vontade de ir pra algum reality, sonho muito com o BBB já me inscrevi um monte de vezes, queria uma oportunidade em A Fazenda também', disse.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de Oliberal.com Ádna Figueira)