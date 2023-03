Ex-fazenda´s Deolane Bezerra e Ana Paula Renault trocam indiretas na internet

Nesta quinta-feira (02), a advogada e ex-participante de A Fazenda, Deolane Bezerra, alfinetou a jornalista, ex-BBB e também ex-fazenda Ana Paula Renault nas redes sociais após comparação feita com Key Alves, participante do BBB 23. Após ser colocada no mesmo patamar que Key, a ex-mulher de MC Kevin veio à público revidar os comentários.

Por meio de um comentário em uma publicação no Instagram, Deolane respondeu: “Essa aí não esquece meu nome, eu hein! Vai caçar o que fazer, gata”. Toda essa troca de farpas se iniciou quando Ana Paula comentou os motivos para a jogadora de vôlei Key estar fora do programa. Ela disse ainda que a família da sister deveria pedir para que Key desistisse do reality da TV Globo, assim como Deolane desistiu de “A Fazenda 14” após receber notícias sobre o estado de saúde de sua mãe.

No mesmo comentário, Ana Paula respondeu a advogada: "Triste episódio que você e sua família desempenharam em rede nacional… Não gostou, me processa”.

Bezerra também alfinetou Renault pelo seu perfil no Twitter, relembrando a história de eliminação da jornalista pelos reality shows. “Falou a que foi expulsa..”, disparou a advogada.

Também pelo seu perfil no Twitter, Ana Paula revidou o “shade” feito para a sua pessoa. “Quem precisa de escada para poder aparecer não sou eu”, publicou a ex-bbb.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)