Ex-participante de 'A fazenda' é preso acusado de espancar filho de 5 anos

O ex-participante do reality "A Fazenda", da TV Record, José Lucas Barreto foi preso na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter espancado o filho de apenas 5 anos, segundo noticiou o portal G1. Em 2012, quando participava de "A Fazenda de Verão", Lucas foi expulso pela direção do programa após ameaçar outro participante com um machado.

O filho de Lucas foi levado ao hospital com o ombro fraturado. Na ocasião, os médicos desconfiaram do comportamento da criança. Em depoimento, Lucas negou a acusação e disse que a criança se machucou em uma brincadeira de luta.

O Ministério Público do Rio de Janeiro, que pediu a prisão de Lucas, informou que a criança apresentava também lesões e escoriações pelo corpo. Segundo relatos de enfermeiros, o ex-peão ainda havia dito para o menino "você vai me pagar", seguido de um gesto de enforcamento com as mãos.