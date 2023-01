Mãe é presa suspeita de sufocar filha de 6 anos até a morte

Uma mulher de 24 anos foi presa, na noite desta terça-feira (03), suspeita de ter assassinado a própria filha de 6 anos por asfixia. A prisão de Claudiana Freitas ocorreu após o IML confirmar que Isabelly Eloize Soares Freitas foi sufocada até a morte. No momento do crime, Isabelly estava sozinha com a mãe na casa onde moravam no Conjunto Parque Eduardo Braga, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Claudiana afirmou que a filha tinha passado mal enquanto comia, mas os exames médicos descartaram essa possibilidade. Durante o atendimento da vítima, os médicos chegaram a desconfiar que ela tivesse sido estuprada, mas a suspeita foi descartada.

A delegada Joyce Coelho, responsável pelo caso, convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (4), para divulgar novas informações sobre o crime.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).