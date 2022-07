Mãe mata filha de 3 anos e corta o pescoço do filho adolescente

Uma mulher de 34 anos, surtou e matou a filha de 3 anos sufocada e ainda tentou matar o filho adolescente, de 16, na madrugada desta terça-feira (12). Ela foi presa em flagrante pela Poli­cia Militar. As informações são do RD News, divulgadas pelo portal Metrópoles.

O caso aconteceu em em Rondonópolis, Mato Grosso. Segundo boletim de ocorrência, Clélia Silva Almeida tem crises psicológicas. A mãe da mulher relatou aos PMs que a filha, a neta e o neto adolescente chegaram na casa deles no sábado (9) e que passaram o final de semana bem.

A avó, durante a madrugada, percebeu vozes no quarto onde os três estavam. Minutos depois, conta notou que o quarto ficou em silêncio. Ela relatou que chamou pela filha e, como ninguém respondeu, tentou abrir a porta e não conseguiu. Foi então que ela chamou o filho que morava perto e ele arrombou a porta. Eles encontraram a menina com os olhos roxos. O filho mais velho de Clélia, de 16 anos, começou a gritar por socorro, estava ensanguentado na cama e a mãe estava com dois pedaços de espelho na mão. O adolescente, filho da suspeita, então contou à avó e ao tio que desde a noite de segunda-feira (11), a mãe já estava em surto

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela teria sufocado a filha com um travesseiro. No relato consta ainda que a mãe pegou um pedaço de vidro cortou o pescoço do filho, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Os médicos constataram a morte da menina. A mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).