A Fazenda 14: Campeã Bárbara Borges responde sobre suposto atraso no pagamento do prêmio

Campeã de A Fazenda 14 com 61,14% dos votos, Bárbara Borges, de 42 anos, foi a escolhida pelo público para levar para casa em 2022 o prêmio do reality show da Record no valor de R$ 1,5 milhão. Recentemente, boatos começaram a rolar de que a atriz e ex-paquita da Xuxa não havia recebido o valor da premiação.

Questionada sobre o pagamento, a campeã diz que recebeu o valor do prêmio. “Tudo certo com o pagamento e acho que as pessoas vão sempre falar alguma coisa, faz parte. Mas eu sou muito grata, tudo certo com o pagamento. Está tudo direitinho e dentro dos conformes”, respondeu ao jornalista Adriel Marques, colunista do Em Off.

Ela ainda agradece a participação no programa: “Eu sou muito grata pela minha trajetória na Fazenda [14]! Ela foi uma coisa que vou guardar pelo resto da minha vida. Intensa e uma história que vou contar para o resto da vida.” conclui.

Durante o confinamento, ela e o ex-peão Iran Malfitano foram grandes aliados, mas alguns dias após o fim do programa os dois assumiram que estão namorando. Eles aproveitaram juntos o carnaval de 2023 do Rio de Janeiro. A atriz diz que se sente acolhida pelo público, apesar de receber alguns ataques.

“É muito emocionante, sabe? O que eu tenho recebido do público… a maioria das pessoas é carinhosa. Ás vezes você escuta uma coisa ou outra ali, mas no geral o que eu estou recebendo de carinho. O tanto de pessoas dizendo que votaram em mim, que torceram por mim e também estão felizes de verem nós dois juntos. É muito bom!”.

