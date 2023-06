SBT demite Dudu Camargo após apresentador fazer cocô no camarim, afirma site

O apresentador Dudu Camargo, que estava à frente do programa matutino 'Primeiro Impacto' e era considerado o “pupilo” de Silvio Santos, proprietário da emissora, foi demitido do canal na manhã desta quarta-feira (07), após ocorrer um incidente nos estúdios do SBT, em São Paulo.

Conforme informações do site Pop Time, sua demissão ocorreu após ele fazer cocô no camarim, limpar-se com uma toalha e a esconder atrás de um microondas.

VEJA MAIS

O jovem era o principal rosto do telejornal matinal, porém já estava afastado da telinha desde a segunda metade de abril.

A notícia sobre a demissão de Dudu Camargo foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal R7, e confirmada pelo Observatório dos Famosos através da assessoria de imprensa do SBT no início desta tarde.

Para preencher a vaga deixada por Dudu Camargo no "Primeiro Impacto", o SBT escolheu Felipe Malta, que agora se torna o apresentador efetivo do telejornal. Até o fechamento desta reportagem, o apresentador não havia se pronunciado sobre sua saída da emissora.