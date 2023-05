Mulher que fez Silvio Santos perder o chão com piada do bambu quando era criança é encontrada; vídeo

Uma busca incansável nas redes sociais tinha como objetivo encontrar a garota que protagonizou o momento em que Silvio Santos ficou sem reação ao vivo com a polêmica piada do bambu. Após semanas de investigação, finalmente a encontraram: Daiza Lazarte Barros, de 47 anos, atualmente jornalista.

Em 1985, Daiza ficou conhecida como a "menina do bambu" após soltar uma piada envolvendo o apresentador. Na ocasião, ela questionou: "Qual é a diferença entre um poste, um bambu e uma mulher?". "Lá vem besteira", respondeu Silvio. E então ela explicou: "O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo". Silvio, então, perguntou: "E o bambu?". Sem hesitar, ela respondeu: "Enfia no teu c*".

As crianças que estavam presentes no programa caíram na gargalhada, e Silvio Santos ficou visivelmente sem graça, mas acabou rindo da situação. "Ô boca suja, sem vergonha!", brincou o apresentador. Assista:

Exposição

A jornalista revelou que não desejava se expor e aceitou essa situação porque seu marido, o ex-pugilista Laudelio José Barros, a marcou em uma publicação de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, que procurava por ela.

"Já passei por um processo judicial por causa disso, pois começaram a usar minha imagem e meu nome. Tive que entrar com um processo em segredo de justiça para evitar o uso não autorizado da minha imagem. Por isso, me resguardei todos esses anos, mas chegou a hora de dar um fim a isso", desabafou Daiza Lazarte Barros.

Após o contato, a emissora entrou em contrato com Daiza, que aceitou participar do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. "É um momento de alegria, reconhecendo o que esses 60 anos significam para o SBT", reforçou.

Problemas na infância

Durante sua infância, a comunicadora enfrentou muitos problemas por ser conhecida como "a menina do bambu". Mesmo após muitos anos, os internautas não esqueceram do meme e continuaram mencionando o episódio.

Nesse sentido, Daiza ainda se sente incomodada quando é reconhecida por esse momento, e demonstrou desconforto durante a gravação do programa. Ao ser questionada sobre suas redes sociais, a jornalista revelou que elas estão privadas. "Agora estou mais tranquila com isso. Já tive muitas inseguranças em relação a isso", afirmou.