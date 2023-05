Programa Silvio Santos procura menina que fez piada em 1985. “E o bambu?”

O perfil oficial do programa Silvio Santos no Twitter informou nesta quarta-feira, 3, que está procurando a “menina bambu”, garota que ficou famosa ao participar do programa de auditório em 1985 e constranger o apresentador com uma piada obscena. “Qual é a diferença entre o bambu, o poste e a mulher? ” é a pergunta que se tornou clássica nas redes sociais. A resposta ficou famosa.

“O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo”, inicia a menina. “E o bambu?”, pergunta em seguida Silvio Santos. “Enfia no teu c*”, responde a criança.

Em 2023, após 38 anos do ocorrido, o programa pretende reencontrar com a garota, que é hoje uma mulher.