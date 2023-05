Key Alves confunde nome social e viraliza na internet

Key Alves se tornou piada nas redes sociais após a ex-participante do BBB 23 publicar um print, com o preencimento de um formulário, no perfil do Instagram. A jogadora de volêi confundiu algumas opções como "nome social" e "como gostaria de ser tratado", destinado para pessoas transgêneros. As respostas viralizaram.

No campo utilizado para pessoas trans que utilizam nomes sociais, a influenciadora respondeu com um "Key". Logo abaixo no formulário, onde os usuários deveriam colocar o pronome que gostariam de ser chamados, como "ele, "ela", "senhor" ou "senhora", Key Alves escreveu "bem, né".

Nome social: “Key”

Como você gostaria de ser tratado: “Bem, né?”



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/2iKl9zwR0w — CHOQUEI (@choquei) May 16, 2023

Por conta de divulgação de dados pessoais pela própria Key, a atleta teve cadastros feitos por internautas em diversos sites e afiliações como sócio-torcedor de clubes e partidos políticos.