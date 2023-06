Dudu Camargo fez cocô no camarim? Relembre as polêmicas do apresentador

Após a demissão do apresentador Dudu Camargo ter sido confirmada pelo SBT ao longo desta quarta-feira (7), o assunto virou um dos mais comentados e buscados pelos internautas ao longo do dia. Isto porque o desligamento teria sido causado por um motivo no mínimo incomum: o jovem teria feito cocô no camarim da emissora, limpado-se com uma toalha e deixado o item sujo atrás de um microondas, segundo o site TV Pop.

A emissora de Silvio Santos não confirmou oficialmente essa informação.

Enquanto Dudu Camargo se despede do SBT, o jornalista Felipe Malta permanece como apresentador do programa "Primeiro Impacto", conforme comunicado oficial da emissora.

A demissão do apresentador ocorre em meio a uma sequência de polêmicas envolvendo o nome dele. Confira algumas delas:

Condenação por importunação sexual

No mês de maio deste ano, Dudu Camargo foi condenado por importunação sexual em um processo movido pela cantora Simony. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, revelada pelo EXTRA, o jornalista terá que pagar uma indenização de R$ 30 mil à cantora. O caso teria ocorrido durante a transmissão do carnaval da RedeTV, em fevereiro de 2020. Simony relatou que Dudu a elogiou e iniciou um contato físico inadequado, chegando a abordar assuntos de cunho sexual, além de tentar beijá-la e apalpá-la de forma inapropriada.

Episódio constrangedor com Léo Áquilla

Em 2019, durante sua participação no programa "Domingo Legal", Dudu Camargo protagonizou um episódio constrangedor com a apresentadora Leonora Áquilla. Na ocasião, o jornalista fez comentários ofensivos, questionando se ela tinha órgão genital masculino e fazendo alusões a uma situação envolvendo galinhas. Após o ocorrido, Leonora publicou um vídeo em seu canal no YouTube, no qual pediu uma retratação de Dudu Camargo pelo constrangimento causado. Ela ressaltou que a pergunta feita pelo apresentador não era engraçada em nenhum horário, além de destacar a importância de se combater atitudes preconceituosas.

Polêmica com Maisa

Em janeiro deste ano, ao noticiar um caso de feminicídio, Dudu Camargo citou o nome da apresentadora Maisa Silva, o que gerou muitas críticas de internautas e telespectadores. O apresentador comparou o crime à situação em que teria sido rejeitado por Maisa em 2017, em um momento constrangedor. Essa comparação foi considerada inapropriada e insensível, levando a fortes reações negativas do público.

Declarações em um podcast

Durante sua participação no podcast Tagarelando, Dudu Camargo comentou sobre sua relação com a emissora em que trabalhava naquele momento. Quando questionado se abriria mão de seu programa no SBT para participar de um reality show, o jornalista insinuou que a emissora já teria aberto mão dele. Quando perguntado se estava se referindo especificamente à emissora, Dudu respondeu de forma ambígua, afirmando: "Ah, nunca quiseram né?".

Com a saída de Dudu Camargo do SBT, a emissora encerra uma relação marcada por polêmicas e episódios constrangedores envolvendo o apresentador. A repercussão negativa desses eventos, aliada às condenações judiciais e às críticas do público, possivelmente contribuíram para a decisão da emissora em dispensar o jornalista.