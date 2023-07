BBB 24: Qual BBB Jade Picon participou? Relembre a trajetória da influencer

Jade Picon, de 21 anos, ganhou destaque ano passado após sua participação na 22° edição do Big Brother Brasil. No programa, a influenciadora entrou de cabeça e passou de favorita a vilã do reality show.

VEJA MAIS

A modelo é filha da engenheira Monica Froes e do empresário Carlos Picon, além de ser irmã de Léo Picon, influenciador que ganhou reconhecimento após a participação no programa “De Férias Com o Ex”. No BBB 22, Jade se destacou a partir da rivalidade com Arthur Aguiar e o romance com o atleta Paulo André.

Jade foi a 7° participante eliminada da edição com 84,93% de rejeição do público, em uma berlinda contra o campeão, Arthur. Depois do programa, se dedicou à TV e estreou como atriz em ‘Travessia’, novela das nove da TV Globo exibida em 2022.

Atualmente, a ex-BBB é empresária, modelo e influenciadora digital. Em seu perfil nas redes sociais acumula mais de 21 milhões de seguidores e compartilha conteúdos de maquiagem, moda e estilo de vida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)