BBB 24 será dividido em três grupos e Boninho antecipa o nome de um deles

Faltam seis meses para o Big Brother Brasil 24, mas o Big Boss Boninho já anda liberando informações da próxima edição. O diretor deu spoilers de como será organizado os participantes do BBB 24.

Eles estarão divididos em três grupos, e um deles já tem até nome.

VEJA MAIS

"O terceiro time do 'BBB' já está batizado. Puxadinho! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites?", escreveu ele em sua conta oficial da plataforma Threads.

Além do puxadinho, é possível que o reality siga com os grupos pipoca, com anônimos, e camarote, apenas com famosos. Mas até janeiro, tudo pode mudar.

O que não se sabe é quais serão os perfis dos participantes dessa nova categoria, mas, nos comentários da publicação do diretor, não faltaram palpites. Alguns internautas apostam na volta de ex-BBBs.