Amanda e Cara de Sapato posam com irmão da campeã do ‘BBB 23’

Durante uma viagem para conhecer a mãe de Cara de Sapato, Amanda e o lutador posaram ao lado do irmão da campeã do "BBB 23". O registro dos três juntinhos, em clima familiar, gerou um burburinho nas redes sociais e deixou os "DocShoes" para lá de felizes. Nos comentários da postagem feita por Lucas Meirelles, o irmão de Amanda, não faltaram brincadeiras sobre o rapaz ter virado "vela" do casal.

"Qual a sensação de ser a vela mais invejada do Brasil?"; "Tá com o cunhado, né?"; "Irmãos e cunhado"; "Ficou de vela"; "A maior vela do São João", brincaram internautas. A campeã do "BBB 23" e o lutador viajaram juntos nesta sexta-feira, 23, para João Pessoa, na Paraíba, terra de Sapato.

Confira o registro do irmão da campeã do BBB23, Amanda Meirelles:

