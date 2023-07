BBB 24: Qual BBB Sabrina Sato participou? Relembre a trajetória da apresentadora

Sabrina Sato percorreu um longo caminho até se tornar uma das apresentadoras brasileiras mais famosas e um ícone da moda. Aos 21 anos, a paulista participou da 3° edição do BBB, em 2003.

Na casa mais vigiada do país, Sabrina protagonizou momentos únicos com sua simpatia e marcou o reality ao ter um romance com Dhomini, campeão da mesma edição. Além do jeito engraçado, a participante conquistou o público com os itens de moda que utilizava como brincos coloridos e divertidos.

Sabrina Sato foi a oitava eliminada da terceira edição do Big Brother Brasil, em um paredão contra Dhomini, onde teve 60% de rejeição do público. Em entrevista ao programa ‘Saia Justa’, do GNT, a apresentadora falou sobre a antiga paixão e o quanto sofreu após o reality.

“Pelo Dhomini, eu quase morri! (risos). Comprei passagem, fui embora atrás dele. Eu quase morri por causa dele. Chorava por ele em todos os lugares”, contou.

Agora, Sabrina Sato é divorciada do ator Duda Nagle, com quem tem uma filha chamada Zoe, de 4 anos. Nas redes sociais, a apresentadora e influenciadora digital compartilha sua vida pessoal e profissional.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)