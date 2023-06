Ex de Sabrina Sato, Duda Nagle posa com arquiteta e sogro comenta: "Casal lindo"

Duda Nagle, ex de Sabrina Sato, estaria com novo amor com a arquiteta Camila Klein. Os amigos dos dois confirmam o romance, de acordo com o Glamour.

Ela compartilhou uma foto com ex-marido de Sabrina nas redes sociais, inclusive, ela respostou uma matéria sobre o relacionamento no seu perfil.

O comentário do pai de Camila, Rui Klein, na foto postada por ela, chamou bastante atenção: "Casal lindo!". Ela respondeu com um emoji de coração vermelho.

"E aqui estamos @dudanagle 😘", escreveu a arquiteta.

Camila tem 43 anos, e nasceu em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Ela é arquiteta de formação e especializada em projetos exclusivos do desenho à entrega. Tem o tênis como hobbie e é mãe. Gosta da cor branca e beber água com gás.

Duda tem 40 anos e está solteiro desde meados de março deste ano, quando ele e Sabrina Sato anunciaram o fim do casamento de 7 anos.