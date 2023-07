BBB 24: Inscrições para o reality estão fechadas; confira as etapas de seleção

Após três meses de abertura de inscrições, as candidaturas para a 24° edição do BBB estão encerradas! No site, o candidato deve preencher o formulário e questionário com informações pessoais como data de nascimento, região e nome dos pais, além de enviar fotos e vídeos para a seleção.

Até o momento, não foi informada a data para reabertura de inscrições no programa.

Na segunda-feira passada (10), as inscrições para a região Sudeste foram reabertas e esgotadas em menos de 24h. Para os futuros participantes, resta acompanhar as etapas de entrevista e seleção para entrar na casa mais vigiada do Brasil; confira

Etapas de seleção do BBB 24

Abertura de inscrições BBB 2024 – Meados de abril.

Encerramento de inscrições – Em setembro.

Seletivas, entrevistas – Setembro até Dezembro.

Divulgação de lista de participantes – 16 de janeiro, 2024 (prevista).

Estreia do BBB 24 – 23 de janeiro, 2024 (prevista).

Dicas de segurança para inscritos no BBB 24

As entrevistas com a produção são virtuais em quase todas as fases e as seletivas ainda não começaram.

O contato sempre será feito por meio dos canais informados na inscrição, seja e-mail, SMS ou telefone.

Quanto ao e-mail, o endereço oficial da produção possui o domínio @castitreach.com

Fique atento ao site oficial de inscrição.

Os perfis oficiais do BBB possuem selo de verificação.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)