BBB 24: Quando o BBB 24 começa? Veja a previsão de data da estreia do reality da Globo

A próxima edição do Big Brother Brasil está sendo bastante esperada pelo público e futuros participantes. Na sua 24° edição, o reality show está previsto para estrear em janeiro do ano que vem, mas sem data definida.

Com inscrições abertas, o BBB tem previsão de iniciar as entrevistas e seletivas dos próximos integrantes da casa entre setembro e dezembro deste ano. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do gshow, através deste link. Inicialmente, a candidatura requer preenchimento de formulários e envio de fotos e vídeos; confira as etapas

Etapas da seleção para o BBB 24

Abertura de inscrições BBB 2024 – Meados de abril.

Encerramento de inscrições – Em setembro.

Seletivas, entrevistas – Setembro até Dezembro.

Divulgação de lista de participantes – 16 de janeiro, 2024 (prevista).

Estreia do BBB 24 – 23 de janeiro, 2024 (prevista).

Além disso, a casa mais vigiada do Brasil teve novidades divulgadas recentemente pelo produtor, Boninho. Desde 2020, o BBB conta com a participação de dois grupos: camarote e pipoca. Segundo o diretor do programa, um terceiro grupo chegará na casa: o ‘puxadinho’. Com apresentação de Tadeu Schmidt, o BBB 24 deve trazer novas dinâmicas e entretenimento para o público.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)