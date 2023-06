Tadeu Schmidt poderá ter programa com seu nome; como fica o BBB 24? Saiba mais

O jornalista e apresentador do Big Brother Brasil Tadeu Schmidt poderá apresentar uma nova atração com seu nome na Rede Globo. Desde ontem, 29, os principais programas de TV de fofoca do país estão levantando a hipótese de que o programa deverá iniciar em setembro para competir com A Fazenda da Record TV e seria uma mistura de confinamento e competição musical.

VEJA MAIS

A nova atração de entretenimento teria sido formatada pelo próprio apresentador e poderia ser no formato de talk show, à exemplo do “The Oprah Winfrey Show”, apresentado pela considerado Oprah Winfrey, considerado um dos maiores talk shows do mundo.

“Programa do Tadeu” seria o nome da nova atração. Além desta novidade, a outra sugestão seria a saída de Tadeu do BBB na edição de 2024. Mas, contrariando as informações que circulam, Schimidt publicou uma foto do recente encontro dele com Boninho e Rodrigo Dourado com a legenda "BBB24 tá ON". Confira:

VEJA MAIS