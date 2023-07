Gil do Vigor revela seu objetivo de carreira: 'Eu quero ser presidente do Brasil'

Gil do Vigor surpreendeu os fãs ao revelar seus ambiciosos planos para o futuro durante sua participação no podcast PodPah na última quarta-feira (26). O economista declarou seu objetivo de seguir carreira política e se tornar presidente do Brasil.

"Eu quero ser presidente do Brasil. Eu juro por Deus!", disse o ex-BBB com convicção ao ser questionado sobre seu objetivo de vida. Segundo suas palavras, ele acredita ser "a cara do país".

"Eu vim de onde a maioria do nosso povo está. Eu vivi aquele ônibus lotado. Aquele grito 'Vai parar, vai descer, motorista'. Eu vivi aquela conversa dentro do ônibus, aquela amizade que a gente faz de sentar no chão, de chorar com medo de perder o emprego. Eu sei qual o dia a dia do brasileiro", disse Gil sobre sua origem humilde que, segundo ele, fortalece a conexão com o povo.

Ele também mencionou seu desejo de subir a rampa do Palácio do Planalto trajando um terno rosa. "Acho que o nosso país precisa de um líder que consiga trazer essa diversividade e representatividade", completou.

Apesar de ambicioso, ele se mostrou ciente de que pode não ser o mais inteligente, mas reforçou seu esforço e a capacidade de se comunicar de maneira compreensível com as pessoas.

"Eu sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país. Após a finalização do meu PhD, vou ter um preparo acadêmico, sim, pra poder ajudar de maneira mais efetiva o nosso país", disse Gil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web de OLiberal.com)