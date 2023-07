Gil do Vigor diz que está vivendo injustiça no PhD da Universidade de Davis

Gil do Vigor, ex-participante do BBB21, denunciou uma injustiça contra ele na Universidade de Davis, nos Estados Unidos, onde cursa PhD em Economia. Gilberto Nogueira conta que está sendo obrigado a refazer uma prova sob ameaças de ser expulso do programa. O problema teria sido, porque páginas da prova de Gil sumiram do sistema da disciplina de microeconomia.

Gil já foi aprovado em todas as outras disciplinas. “Não vou desistir do meu sonho e da educação”, declarou. O ex-BBB solicitou o arquivo da prova para conferir a correção da sua prova e notou a ausência de oito páginas no documento. “Era obrigatório que todos nós devolvêssemos todas as páginas, Não tinha com eu ter ficado com alguma dessas que sumiu”, alegou.

Ele indagou a universidade que respondeu que não ter encontrado as páginas. A instituição teria dito que Gil precisaria refazer a avaliação ou sairia do PhD. “É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão me parar”, diz o post. “Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos”, completa o influencer.

Esse acabou sendo um dos temas da participação de Gil no programa Mais Você da TV Globo, no qual participa como comentarista em situações de finanças pessoais. Em conversa com mAna Maria Braga o ex-BBB chegou a chorar. “Levo muito a sério a educação e não estou brincando no PhD”, desclarou.