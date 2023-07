Vai Na Fé: Jenifer e Rafa acabam presos em sala do galpão de Theo

Na novela "Vai Na Fé", Jenifer (Bella Campos) e Rafa (Caio Manhente) colocaram o plano de vingança contra Theo (Emilio Dantas) em prática, mesmo contra a vontade de Sol (Sheron Menezzes). Durante a noite, a dupla seguiu ao galpão da empresa do vilão e acabou ficando presa no local, enquanto buscavam provas.

A estudante e o fotógrafo aproveitam a saída de Theo para irem ao local. Jenifer, que já esteve anteriormente no galpão, decorou a senha que dá acesso a uma sala cheia com documentos que podem garantir alguma prova contra o vilão em atividades ilícitas.

Jenifer convida o irmão para acabar de vez com a história, mas fica frustrada ao entrar no local, já que se depara com uma sala vazia, sem qualquer papel. Theo, desconfiado dos filhos, mandou os capangas esvaziarem a área.

Enquanto os dois estão parados dentro da sala, a porta se fecha e a estudante e o filho de Clara (Regiane Alves) ficam presos na empresa, sem saber o que fazer, com a possibilidade do ex de Lumiar (Carolina Dieckmann) aparecer a qualquer momento e colocar em risco o plano dos irmãos.