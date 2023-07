Vai Na Fé: Sol decide ir ao apartamento de Theo para buscar Jenifer

Jenifer (Bella Campos) decidiu ir morar com Rafa (Caio Manhente) e Theo (Emilio Dantas), mesmo com a desaprovação da mãe e de Ben (Samuel de Assis), em "Vai Na Fé". A cantora até tentou ligar para a estudante e pedir que ela retornasse, mas, sem sucesso, decidiu ir pessoalmente ao apartamento do vilão para levar a garota de volta para Piedade.

VEJA MAIS

Durante a ligação, Jenifer deixa a mãe irritada ao responder que sabe tomar decisões e o que é melhor para a sua vida. Ao ouvir a garota falar que deseja morar com o pai, Sol decide ir ao apartamento de Theo e chega no momento em que os três estão jantando.

Na casa do inimigo, a cantora dá ordens para a estudante arrumar as malas e retornar à Piedade com ela. “Fica tranquila, Sol, nossa filha está sendo muito bem tratada. Acabou de comer um japonês, tem um quarto só dela. Estava estudando até vocês chegarem fazendo esse barraco", ironiza Theo.

Jenifer percebe que a reação da mãe pode acabar destruindo os planos que ela e Rafa têm para colocar Theo na prisão e chama Sol para conhecer o quarto dela, na intenção de conversar a sós e revelar o verdadeiro motivo para ter se mudado de Piedade.

“Não tenho mais nada para fazer aqui. Sei que você acha que precisa fazer a justiça acontecer, mas quero que você saiba que nada vale a segurança da minha filha. Não se perde de mim", implora Sol.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)