Vai Na Fé: Theo se muda para apartamento de Clara

Em "Vai Na Fé", Rafa (Caio Manhente) e Jenifer (Bella Campos) colocam em prática o plano para se aproximar de Theo (Emilio Dantas). Após um almoço idealizado pela estudante de direito e pelo fotógrafo, o vilão, que não desconfia das intenções dos filhos, afirma ter ficado surpreso com o convite e propõe que os três morem juntos no apartamento de Clara (Regiane Alves).

Durante a conversa, Rafa deixa claro que não adianta continuar brigando com Theo, já que, apesar das diferenças, ele é o seu pai. “É você quem paga a faculdade, enfim. O mínimo que posso fazer é achar uma forma de conviver”, completa Jenifer.

Após o encontro com o pai e a irmã, o namorado de Kate (Clara Moneke) vai ao escritório da empresa do vilão e o aborda sobre as contas atrasadas do apartamento. Theo então propõe ao fotógrafo que volte a morar no apartamento com o garoto, além de quitar as dívidas deixadas.

Rafa aceita a sugestão do pai e juntos os dois vão até o imóvel. No apartamento, o ex-marido de Clara tem outra ideia e convida Jenifer para morar com eles e assim tentar se aproximar de vez dos dois filhos, sem desconfiar do plano da dupla.

“Se você quiser, pode morar aqui também. Eu sei o que vocês pensam de mim. Só que aqui a Jeni fica mais perto do Icaes. E, convivendo, vai poder ver que eu posso ser um pai legal”, fala o vilão.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)