Vai Na Fé: quando vai acabar a novela das sete?

"Vai Na Fé", conhecida pelo sucesso de audiência na faixa das 19 horas da TV Globo, está na fase final. A novela de autoria da escritora Rosane Svartman vai acabar no dia 11 de agosto, após sete meses no ar. A trama protagonizada pelo trio Sheron Menezzes, Samuel de Assis e Emilio Dantas no elenco principal terá 179 capítulos, sendo substituída por "Fuzuê", novo folhetim do horário.

Qual o enredo de "Vai Na Fé"?

Vai na Fé conta a história de Sol, que atualmente tenta a carreira de cantora e trabalhava como vendedora de quentinhas, ao lado de Bruna (Carla Cristina Cardoso). Mulher forte e batalhadora, a personagem interpretada por Sheron Menezzes se dedica à família, sem nunca abrir mão dos objetivos, e recebe apoio da mãe, Marlene (Elisa Lucinda), e as filhas Jenifer (Bella Campos) e Duda (Manu Estevão) para seguir lutando pelo o que quer.

Conheça alguns atores do elenco de "Vai Na Fé":

Sheron Menezzes - Sol

Samuel de Assis - Ben

Emilio Dantas - Theo

José Loreto - Lui Lorenzo

Carolina Dieckmann - Lumiar

Mel Maia - Guiga

MC Cabelinho - Hugo

Bella Campos - Jenifer

Manu Estevão - Duda

Elisa Lucinda - Marlene

Luis Lobianco - Vitinho

Renata Sorrah - Wilma

Carla Cristina Cardoso - Bruna

Clara Moneke - Kate

Regiane Alves - Clara

Priscila Sztejnman - Helena.