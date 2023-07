Ator de 'Vai na Fé' explica beijo que deu em Samuel de Assis: 'Tudo é permitido'

Em uma festa que aconteceu no dia 25 de junho, os atores Caio Manhente e Samuel de Assis se beijaram e provocaram reações inesperadas do público. Segundo os dois, o selinho não significa que eles tenham uma relação amorosa, pelo contrário, foi apenas uma brincadeira entre amigos. Veja o vídeo do beijo:

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Caio, que interpreta o Rafa na novela "Vai na Fé", da TV Globo, disse ter se surpreendido ao saber da repercussão que o selinho trocado com Samuel, que vive o personagem Ben, ganhou nas redes sociais.

"O Samuel de Assis é uma pessoa maravilhosa, um amigo muito generoso que eu levarei para a vida. Uma coisa eu achei interessante: em muitas postagens e matérias que levaram para esse lado [de romance], várias pessoas comentaram que não tinha nada a ver e que estavam sensacionalizando. Muita gente já entende que não dá para levar a vida de uma maneira tão conservadora e careta", declarou.

VEJA MAIS

Caio disse que afeto não se limita somente a relaciomentos amorosos, mas, com amizades também, e tudo na base do respeito. "É preciso normalizar o afeto e o carinho entre amigos e amigas. Eu não quero viver num mundo em que eu não possa demonstrar carinho por alguém. Se houver respeito, tudo é permitido. Neste caso específico, foi uma brincadeira."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)