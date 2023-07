Vai Na Fé: Sol finge terminar namoro com Ben após ser ameaçada por Theo

Na novela "Vai Na Fé", Theo (Emilio Dantas) faz tudo o que estiver ao alcance para afetar a vida de Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis). Para conseguir o que quer, o vilão decide ameaçar a vida de Jenifer (Bella Campos) caso a cantora, por quem ele é obcecado, leve a relação com o advogado adiante.

Ao encontrar a mãe da garota, o empresário afirma que a segurança da irmã de Rafa (Caio Manhente) está nas mãos dele, deixando Sol preocupada, já que a filha se aproximou de Theo e foi morar no mesmo apartamento que ele.

Em choque, Sol procura o namorado e explica as condições dadas pelo vilão para que nada aconteça com a estudante de Direito: a relação dela com Ben precisa acabar. “O Theo está perdendo a noção. Como ele acha que pode nos controlar?”, responde o advogado.

Ainda durante a conversa, Sol diz para o namorado que acha melhor os dois fingirem ter terminado para "fazer o jogo de Theo". “Vou fazer o que você me pediu. Vou me separar do homem que eu amo por causa de uma obsessão maluca sua! ", informa a cantora ao inimigo.