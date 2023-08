Rafa e Jenifer encontram provas dos crimes de Theo; saiba o quê

Jenifer (Bella Campos) e Rafa (Caio Manhente) foram ao galpão da empresa de Theo (Emilio Dantas) logo após o jantar preparado pelo vilão, no apartamento onde os três moram juntos. A estudante de direito e o fotógrafo ficaram presos na sala que acreditavam estar vazia e acabaram encontrando notas fiscais em nome de outra companhia.

Trancados no local a mando de Theo, após ele descobrir que os filhos estavam armando um plano, os dois começam a pensar em como escapar. Sem luz ou sinal de celular para pedir ajuda, Jenifer fica com receio de ter algum bicho venenoso e liga a lanterna do celular.

Para surpresa da garota, os capangas do vilão esqueceram alguns dos documentos que comprovam as atividades ilegais da companhia. “Tem umas notas fiscais caídas aqui, mas no nome de outra empresa. A gente conseguiu, Rafa!”, comemora ela.

*(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)