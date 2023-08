Vai Na Fé: Sol e Ben se casam no último capítulo da novela; veja fotos do vestido

Os dias de alegria finalmente chegaram para o casal Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes) em "Vai Na Fé". Após ter aceitado o pedido do advogado, a cantora se despedirá da novela das sete com uma cerimônia de casamento, que será exibida na próxima sexta-feira (11).

No desfecho da trama de Rosane Svartman, após 20 anos separados, o casal "BenSol" terá um final feliz. Para a data especial, a mãe de Jenifer (Bella Campos) apostou em um vestido branco sem mangas, com poucos acessórios, uma tiara no cabelo e um buquê com flores em tons de laranja. Veja fotos da noiva:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)