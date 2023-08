Sheron Menezes mostra corpo em biquíni fio-dental durante férias no Caribe e recebe elogios; fotos

Com a novela "Vai na Fé" chegando na reta final, a protagonista Sheron Menezzes já está aproveitando suas férias. A atriz decidiu viajar para o cenário paradisíaco do Caribe e compartilhou registros da viagem em seu Instagram. Em uma das fotos, ela posou usando um biquiní fio-dental, exibindo um bumbum invejável.

Na legenda da publicação, a atriz ainda brindou com as palavras e escreveu um "Bun diaaa" com um emoji de pêssego. Nos comentários, seus seguidores não pouparam elogios à atriz. Sua colega de elenco, Clara Moneke, que também está viajando com Sheron, escreveu: "Gostosona!", para a amiga.

[intagram=CvfAwALuFSt]

VEJA MAIS

Para aproveitar o encerramento das gravações da novela, Sheron Menezes foi acompanhada pelas atrizes Clara Moneke, Letícia Salles e Carla Cristina Cardoso para Curaçao, no Caribe. Nas redes sociais, as atrizes aparecem se divertindo e curtindo as praias paradisíacas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)