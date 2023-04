Ícaro Silva é criticado por postura depreciativa na internet

O ator Ícaro Silva, de 36 anos, vem sendo criticado por conta da postura adotada nas redes sociais, onde tem se envolvido em constantes polêmicas, a útima delas com uma advogada por conta do reality global Big Brother Brasil. Recentemente, ele também criticou o trabalho de um designer gráfico.

Em 2021, Ícaro, que é natural da cidade paulista de São Bernardo do Campo, se envolveu em uma treta com o apresentador, à epoca, do programa BBB, Tiago Leifert.

VEJA MAIS

O nome de Ícaro se tornou um dos mais comentados na internet, após ele fazer declarações polêmica sobre uma possível participação no Big Brother Brasil 22, a que ele chamou de “Big Boster Brasil”.

Além de ator, ele é músico, modelo e escritor brasileiro, tendo lançado livros como ‘Três Historinhas’ (1995), O Peixe Dourado (1996) e Aventuras de Geva (1998. Também já trabalhou em novelas como Meu Pé de Laranja Lima, em 1998, na Band.

Ícaro se destacou no teatro em musicais como Rock in Rio - O Musical, Elis, A Musical, onde interpretou o cantor Jair Rodrigues, papel que voltou a viver no filme Elis (2016), e interpretando o cantor Wilson Simonal nos musicais S'Imbora, o Musical - A História de Wilson Simonal, e em Show em Simonal.

Em 2017, o ator ganhou projeção nacional ao participar e vencer o quadro Show dos Famosos do programa Domingão do Faustão. Em 2018, estreou seu próprio musical, Ícaro and the Black Stars. Em 2019, dublou o personagem Simba na versão brasileira do remake live action do filme O Rei Leão.