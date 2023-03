Marido de Aline Wirley abre o jogo sobre especulações de affair com Ícaro: ‘Marmita

Igor Rickli, marido de Aline Wirley, abriu o jogo sobre as especulações de que estaria vivendo uma relação amorosa com Ícaro Silva, enquanto a ex-Rouge está confinada no BBB 23. Lembrando que Igor e Aline vivem um casamento aberto e são bissexuais, enquanto Ícaro também já declarou fazer parte da comunidade LGBTQIA+.

Conhecido por fazer novelas bíblicas da Record, Rickli negou que vive uma relação amorosa com Ícaro Silva. “Não é nossa marmita”, mas ponderou: Poderia.

“Ele me inspira tanto! Tenho tanto orgulho do bicho rebelde, do artista potente, da capacidade criativa e de astralizar qualquer ambiente. Para mim é umas das pessoas mais brilhantes do nosso tempo! Eu te amo, amigo, nossa família te ama e deseja ver você voar até o sol tranquilo. Porque a gente está aqui fazendo tua rede. E não, ele não é nossa marmita! Poderia sim. Mas não é, nem todo mundo entende o que é amor fraterno de verdade. Feliz translação. Nosso amorzão!”, disse Rickli.

O ex-Record também aproveitou para explicar a relação com Ícaro: “Eu e Aline [Wirley] já combinamos que se qualquer coisa acontecer e a gente não esteja mais aqui, é simplesmente ele [Ícaro] que vai levar nosso filho onde ele tem que chegar. Confiamos demais nele! Não é à toa que abrimos nossa casa pra ele fazer uma festa com shows porque ele é sim da nossa família. Ele é de casa! É padrinho do Antônio, irmão de alma real da Aline. Um dos amigos mais preciosos que a vida me trouxe e se tornou meu irmão também”, escreveu Igor Rickli.