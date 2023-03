BBB 23: Aline Wirley reage ao comentário de Amanda sobre seu marido

Deitadas na grama da área externa do BBB, as sisters Aline Wirley e Amanda tiveram uma conversa sincera nesta quarta-feira (15) sobre o relacionamento da cantora do Rouge com o ator Igor Rickli.

A conversa iniciou quando Aline falou sobre o marido e suas diferenças. “O Igor é uma pessoa extremamente melancólica. Extremamente. E eu sempre fui muito mais… gosto muito do sol, gosto de coisas mais apimentadas. Com o tempo, fui aprendendo com ele a entender essa melancolia ”, disse. Durante o bate papo, Amanda disparou um elogio ao marido de Aline.

“Com todo respeito, mas seu marido é um gato”, disse a médica.

Em seguida, Aline afirmou. “Ele é muito gato e um homem muito foda. Eu sou muito apaixonada. Ele é o que mais me apoia”, completou.

Aline Wirley é casada há 8 anos com Igor Rickli e tem um relacionamento aberto com o ator. Em fevereiro, a cantora falou sobre a relação dos dois. “Se relacionar não é uma coisa fácil, tá? É bem difícil encontrar sua individualidade dentro da relação. Nosso compromisso é ser feliz juntos. A gente se diverte muito”, revelou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)