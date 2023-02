Ator Ícaro Silva dá beijão em namorado ex-The Voice: 'Para esquentar a timeline'

O ator Ícaro Silva, que interpretou o vilão Leonardo em "Cara e Coragem", postou um vídeo publicitário em que ele e o namorado, o cantor Izrra, ex-The Voice Brasil, aparecem dando um beijão de tirar o fôlego. Outros casais héteros e homoafetivos também estrelam a peça.

Ícaro e Izrra assumiram o relacionamento durante o carnaval, quando foram vistos circulando juntos pelos camarotes e pela Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Izrra já comentou sobre o namoro em entrevista e disse que o ator é "o amor da vida" dele.

"Para esquentar a timeline... Bora carnavalizar, bora beijar, bora amar porque o amor é a maior revolução do planeta", escreveu Ícaro ao postar o vídeo da campanha no perfil pessoal do Instagram. Outro casal famoso da peça publicitária são as atrizes Vitória Strada e Marcela Rica.

