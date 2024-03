Quem é Nadson, o Ferinha? Conheça o cantor que 'acordou' os participantes com 'arrocha' no BBB 24

Os participantes do BBB 24 foram acordados na manhã desta quarta-feira (6) ao som de Nadson, o Ferinha. De todos os confinados, Davi, que voltou do Paredão com Alane, e a paraense foram os que mais se divertiram com as canções tocadas pelo artista na programação matinal. Ferinha soube da felicidade do baiano, ao ouvir o hit sendo tocado na casa pelo ídolo, e reagiu no Instagram. "Muito bom", escreveu ao compartilhar o vídeo.

Depois da repercussão, o nome decomeçou a ser buscado nase odecidiu reunir mais informações sobre o artista.O cantor de arrochade Jesus Alves tem 21 anos e é natural de Sergipe. Ele começou a carreira aos 11. No ano passado, conseguiu levar o arrocha com sofrência para o topo das paradas musicais. Não à toa ganhou o Prêmio Multishow, na categoria Brega e Arrocha do Ano, com a música "Sinal", parceria com o cantor pernambucano João Gomes. A faixa tem mais de 42 milhões de reproduções no Spotify. No Instagram, ele acumula mais de 4 milhões de seguidores.Outros grandes sucessos são “Cadê seu namorado moça?” - colaboração com Thales Iessa - que se tornou um hit nas festas de saudade. O clipe já ultrapassou 14 milhões de visualizações no Youtube em apenas quatro meses.Em novembro de 2023, Ferinha se apresentou em uma das maiores festas da saudade em Belém, no Espaço Náutico Marine Clube, com a Farra do Ferinha. Na época, o cantor levou muita seresta e sofrência para o público com o cantor Allanzinho e as aparelhagens Rubi e Tupinambá.

Já em dezembro do mesmo ano, ele realizou um show em Castanhal, voltando a segunda vez ao Pará, para se apresentar no Parque de Exposições de Castanhal, junto com o Lendário Rubi.