A Farra do Ferinha traz Nadson, O Ferinha ao Pará com grandes atrações do gênero 'Saudade'

O romantismo está no ar com a explosão do estilo "Saudade" em grandes festas no Estado do Pará. No próximo dia 12 de outubro, uma das maiores festas da saudade ocorrerá no Espaço Náutico Marine Clube, com a Farra do Ferinha. A grande revelação do arrocha Nadson O Ferinha realizará pela primeira vez um show em Belém, com apresentações também do cantor Allanzinho, e das aparelhagens Rubi e Tupinambá. A festa promete reunir o melhor do romantismo.

Com apenas 22 anos, Nadson de Jesus Alves, mais conhecido como Nadson O Ferinha, se tornou a nova revelação do Arrocha, arrastando multidões. O jovem natural de Tobias Barreto, em Sergipe, tem grandes sucessos como “Cadê seu namorado moça?” uma colaboração com Thales Iessa, que se tornou se tornou um hit nas festas de saudade. O clipe já ultrapassou 9,7 milhões de visualizações no Youtube. Um dos últimos sucessos do Ferinha neste ano foi “Sinal” com outra a participação de sucesso João Gomes.

“A expectativa está enorme para esse encontro. Será uma honra me apresentar em um lugar que é o berço de grandes nomes da música 'brega'. A intenção é fazer um show memorável para o público paraense", destaca Nadson O Ferinha.

O primeiro grande sucesso do Nadson O Ferinha foi um cover da música ‘Na Ponta do Pé‘, do funkeiro MC Livinho. No Spotify, uma das maiores plataformas de streaming de música do mundo, Nadson conquistou mais de 1 milhão de ouvintes mensais. Nadson diz que está ansioso para encontrar pela primeira vez com o público paraense.

Quem também se apresentará é Allanzinho, cantor e compositor paraense, de 38 anos, que tem a sofrência e o romance em suas composições. Com experiência na estrada, Allanzinho já fez shows por vários estados do Norte e também internacionais como nas Guianas Francesas e no Suriname. Dentre seus sucessos recentes tem “Ponto Final”, “Duas”, “Chavinho”, “Água de Açúcar” e “Facas”.

"Fiquei muito feliz com o convite da BIS para essa super festa. A Farra do Ferinha é um enorme sucesso em todo o País. E os nossos repertórios são parecidos. Cantamos o amor, a paixão, o romance. Estou preparando um show especial com balé, efeitos especiais e muitas surpresas. O público vai gostar muito, isso eu posso garantir. A música ‘A Lua’ está estourada em várias partes do Brasil e é ela que eu ofereço para os meus fãs e a certeza que vamos viver uma noite memorável", afirma Allanzinho.

Há 43 anos como DJ de aparelhagem, DJ Dinho, do Tupinambá, adianta que tocará os grandes sucessos dos bailes e festas. Para ele, o brega e o arrocha são irmãos. “A nossa cultura é o nosso brega. Eu costumo dizer que o nosso brega tem tudo haver com o arrocha. O arrocha é nada mais que uma vertente do nosso brega. É uma música propicia para dançar, e cai como uma luva, a gente vai caprichar nesse show”, destacou.

O DJ Gilmar Santos comandará a aparelhagem Rubi. Junto com Gilmar estarão no Rubi os DJs Gigio Boy, Franjinha, Josias e Janderson. Com 51 anos de aparelhagem, Gilmar sabe que as festas de Saudade trazem muitos jovens para as festas.

“Hoje temos dois tipos de festa de aparelhagem. As músicas atuais, o famoso rock doido, e o segmento saudade. Só que é uma ‘saudade’ mais moderna e mais jovem, não é tão passadão. Está se aderindo para a saudade marcante. Hoje 80% do público é bem jovem mesmo. Se pegar você pegar uma letra da música atual, esse jovem de hoje quer ouvir o que o pai e a mãe dele ouvia, aquilo que ele cresceu ouvindo como adolescente, e por isso em alta. Com o surgimento desse arrocha a saudade voltou ainda mais forte, esse segmento está sendo crescendo”, enfatizou.

