Allanzinho faz o show de gravação do novo álbum audiovisual em Belém

O cantor e compositor paraense Allanzinho realiza o show de gravação do novo álbum audiovisual, “Bebo e choro com Allanzinho”, na próxima quinta-feira, 20, véspera do feriado, no Via Show, em Belém. Com 13 anos de carreira, o ex-vocalista da banca de tecnomelody 007 iniciou a trajetória solo há de cinco anos e vem consolidando o sucesso em shows de arrocha romântico, com casas lotadas no interior paraense e nos estados do Amapá, Maranhão e Amazonas, além da Guiana Francesa e Suriname.

Três mil pessoas são esperadas no show, que terá as participações especiais da aparelhagem Carabau, do Marajó, além das cantoras Rebeca Lindsay (ex-The Voice Brasil) e Aline Alves e do cantor Lourenzo. Ainda, uma produção de alta tecnologia com o uso de homologramas está sendo planejada para o evento, pela Holomídia e pela produtora Meg Martins.

Autor do sucesso “Búfalo do Marajó” e “Que nem o Tsunami”, Allanzinho possui mais de 350 composições. Entre os recentes sucessos dele estão "Ponto final", “Duas”, “Água com açúcar”, "Chavinho" e “Facas”. “As minhas músicas falam muito do cotidiano de casais e, até mesmo, de quem está solteiro. As minhas músicas são pra sofrer sem ter motivo”, descreve Allanzinho.

O novo álbum audiovisual terá nove faixas, incluindo as autorais inéditas “História de nós dois”, “A bela e a fera” e “Noites sem dormir”. Allanzinho fará duetos românticos nas faixas “A bela e a fera” com a Rebeca Lindsay; em “Amor sem fim” com Aline Alves e em “A lua” com Lourenzo.

No palco do show de gravação do álbum, ele será acompanhado pela banda formada por John John (guitarra e violão), Aniel Farias (teclados), Guilherme Monteiro, o Alemão (saxofone) e Michael Correia (percussão). A produção musical é de Nick Monteiro e a direção, de Lívia Shows.

Composições

“História de nós dois” ganhou um videoclipe romântico gravado à beira da piscina de um hotel com a participação de Hevelli Silva, como atriz. O artista conta que as suas composições são inspiradas em histórias pessoais e também de outras pessoas ou até por canções de outros autores.

“‘História de nós dois’ escrevi quando estava viajando na estrada. A gente tinha feito show em Paragominas e seguia para fazer outro show em Ipixuna. Gostei muito dessa composição, que foi baseada em fatos reais. A música fala de uma pessoa que fica esperando por outra, imaginando se ela pensa nele e se ela ainda vai voltar. O solo de saxofone nessa música é bem romântico”, descreve Allanzinho.

O plano de Allanzinho é lançar o novo álbum em breve e seguir fazendo shows não apenas com as músicas autorais, mas também cantando os sucessos de artistas nacionais.

Trajetória

“Sempre me identifiquei com o gênero do arrocha desde sempre, com o romantismo e as letras. Comecei a cantar profissionalmente com 26 anos. Tentei ser reconhecido como Allan Garcia, mas o apelido Allanzinho foi mais forte”, recorda o cantor, que iniciou na cena da música como roadie, quando era adolescente. Somente depois passou a cantar na Banda 007.

Allanzinho coleciona lançamentos na carreira solo ainda recente. Ele já lançou dois álbuns audiovisuais, “Bebendo com Allanzinho” e “Clássicos do Arrocha”, além do EP, “Eu sou irrecaível”

Agende-se:

Show de gravação do DVD “Bebo e choro com Allanzinho”

Dia:

Hora: 22h

Local: Via Show (Av. Augusto Montenegro, Parque Verde)

Informações e ingressos via pix pelo Whatsapp (91) 980201414.