Nadson O Ferinha faz show em Castanhal no feriado

Nesta sexta-feira (08), dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, feriado em algumas cidades do Brasil, Nadson O Ferinha fará show em Castanhal. O artista volta ao Pará para se apresentar no Parque de Exposições de Castanhal, junto com o Lendário Rubi, a partir das 22h.

“Adoro cantar no Pará, o público sempre nos recebe tão bem e com tanto carinho. Além disso, é o berço de artistas incríveis da música brega. Sou fã demais”, disse o artista.

Nadson O Ferinha chega no fim de 2023, comemorando os seus feitos. A música ‘Sinal’, com participação do cantor pernambucano João Gomes, recebeu uma estatueta no Prêmio Multishow 2023, na categoria Brega e Arrocha do Ano. O clipe oficial da música já tem mais de 18 milhões de visualizações. Além dessa, ele concorreu também como Revelação.

Ele também foi indicado este ano ao Prêmio "Revelação Latam Airlines" e concorre atualmente no "Splash Awards", como Revelação do Ano.

VEJA MAIS

“Esse foi um ano muito incrível e marcante na minha carreira, com conquistas que sonhei muito lá atrás. Finalizo o ano como o artista mais ouvido da plataforma Sua Música, com mais de 446 milhões de streamings no Spotify, números expressivos no YouTube e nas redes sociais, tive também a oportunidade de gravar meu primeiro projeto audiovisual que, graças a Deus, foi um sucesso, prêmio Multishow… Eita, muita coisa!! E cada dia é uma novidade, uma nova conquista. Sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecendo, pois são respostas de muita oração e lutas”, disse o artista.

“Foi uma das melhores sensações que tive na vida (risos). Desde as indicações (Prêmio Multishow 2023) até a premiação. E receber esse prêmio com uma música ao lado de um amigo que amo tanto, que é o João, foi muito gratificante”, acrescenta.

Com apenas 20 anos, o jovem de Sergipe é sensação por onde passa. Ele começou a cantar aos 11 anos, mas foi durante a pandemia que o sucesso ganhou a web. Depois disso, ele se manteve na cena musical, como mostram os números.

Porém, antes disso, a televisão brasileira conheceu o artista em 2013, quando ele participou do Programa Gugu Liberato. Na ocasião ele conheceu o seu ídolo Pablo.

Em 2018, ele já realizava shows pelo Nordeste e somava mais de 20 lançamentos.

O artista estourou com um cover da música 'Na Ponta do Pé', do funkeiro MC Livinho, em 2021. Na ocasião, ele regravou a canção em estilo arrocha e o clipe contou com a participação de Ruivinha de Marte. No Youtube, são mais de 105 milhões de visualizações. A versão se tornou um fenômeno no TikTok, com isso, Nadson O Ferinha conseguiu conquistar fãs das diversas regiões no país, com uma média de 40 shows por mês.

'Na Ponta do Pé' ganhou coreografia e virou sensação da web, sendo dançada por Lore Improta e Sabrina Sato.

“É uma sensação muito gratificante, viu?! Perceber que, de alguma forma, consegui romper essa barreira e levar mais do arrocha e da seresta para outros públicos e culturas. Fico feliz demais”, conta o jovem.

Agora Nadson O Ferinha liberou o seu novo projeto o DVD “Serestão do Ferinha”, gravado em Salvador, na Bahia. Ele vem para se consolidar nos corações dos amantes do segmento arrocha. Com 10 faixas inéditas, o álbum conta com participações especiais de Nattan, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, e Klessinha a Baronesa.

Esse trabalho já tem mais de 33 milhões de reproduções. A música “Cadê Seu Namorado Moça?” atingiu a marca de quase 40 milhões de plays no Spotify. “Duas”, canção gravada ao lado de Dilsinho, também foi um grande sucesso. O clipe da música tem mais de 8,6 milhões de visualizações.

O áudio desse projeto foi liberado no início do ano, mas agora, o audiovisual já está disponível.

Agora, Nadson O Ferinha se prepara para iniciar o próximo ano com novidades, mas sempre pronto para surpreender o público: “Teremos muitas novidades em 2024. Estamos sempre trabalhando em novos projetos. Só posso dizer para a galera ficar ligada, que em breve vem coisa boa por aí”.

Agende-se

Nadson O Ferinha e Lendário Rubi

Data: sexta-feira, 08

Hora: 22h

Local: Parque de Exposições de Castanhal - Av. Pres. Getúlio Vargas, 7354 - Castanhal, PA

Informações : 91 – 981027996 / 974009750.