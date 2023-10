Nadson O Ferinha promete muita sofrência e seresta em primeiro show em Belém

A nova sensação da sofrência do Brasil, Nadson O Ferinha, se apresenta na noite desta quinta-feira (12), em uma das maiores festas da saudade no Espaço Náutico Marine Clube, com a Farra do Ferinha. Para o primeiro show em Belém, Ferinha promete muita seresta e sofrência com músicas que já chegaram a milhões de visualizações. Nesta grande festa estarão juntos o cantor Allanzinho, e as aparelhagens Rubi e Tupinambá.

“A galera de Belém pode esperar muita seresta e sofrência com um repertório repleto de sucessos do ‘Seresta pra Paredão 3.0’, além dos novos hits do ‘Serestão do Ferinha’, projeto lançado recentemente. Sucessos como ‘Cadê seu namorado, moça’, ‘Sinal’ e ‘Só falta eu’ estarão presentes no repertório”, adiantou Ferinha com exclusividade.

Nadson de Jesus Alves, mais conhecido como Nadson O Ferinha, de apenas 22 anos, tem estourado como a nova revelação do arrocha. Natural de Tobias Barreto, em Sergipe, Ferinha encontrou o caminho para o sucesso com grandes hits. O primeiro estouro foi cover da música ‘Na Ponta do Pé‘, do funkeiro MC Livinho. No Spotify, uma das maiores plataformas de streaming de música do mundo, o sergipano alcançou mais de 1 milhão de ouvintes mensais.

“Comecei minha carreira com 11 anos, hoje tenho 21, são 10 anos de muita dedicação para chegar onde estou hoje. É algo que sempre sonhei, então posso dizer que imaginava, mas não esperava nessa proporção. Realmente, Deus deu uma virada de chave e sou muito grato por tudo que tenho vivido”, relata.

Nadson está ansioso para conhecer a terra de grandes nomes do brega, um dos ritmos que ele também gosta. “A expectativa está enorme para esse encontro. Será uma honra me apresentar em um lugar que é o berço de grandes nomes da música 'brega'. A intenção é fazer um show incrível para o público paraense”, declarou.

Outros grandes sucessos são “Cadê seu namorado moça?” - colaboração com Thales Iessa - que se tornou um hit nas festas de saudade. O clipe já ultrapassou 14 milhões de visualizações no Youtube em apenas quatro meses. Um dos últimos sucessos do Ferinha neste ano foi “Sinal” que com a participação de sucesso João Gomes chegou a 16 milhões de reproduções.

Diante de tantos sucessos, além de ser considerado uma das novas estrelas e o futuro do arrocha, o jovem Nadson diz lidar bem com a pressão. “Fico muito feliz por isso. Agradeço primeiramente a Deus e depois ao público por me darem a oportunidade de viver esse sonho. Sei que as pessoas sempre depositam grandes expectativas, e sigo fazendo o possível para suprir e superar essas expectativas, me dedicando intensamente em cada projeto e cada show, visando sempre entregar o melhor para a galera”, garante.

Para Nadson, o fato das músicas românticas não saírem de moda se deve a conexão que o estilo tem com a história de todas as pessoas. “Eu acredito que isso se deva a conexão profunda com as emoções e histórias pessoais das pessoas que esses ritmos trazem. As letras muitas vezes retratam experiências de amor, tristeza e nostalgia, o que faz com que muitos se identifiquem. São estilos musicais que conseguem se reinventar ao longo do tempo, sem perder sua essência. Creio que essa é uma das razões pelas quais eles se tornam atemporais”, assegura.

Neste ano, Nadson lançou o novo projeto ‘Serestão do Ferinha’, que chegou ao #Top1 de música. Ferinha também gravou o primeiro DVD do novo projeto em Salvador, ao lado de Nattanzinho, Tarcísio do Acordeon, Klessinha e Vittor Fernandes. “A galera pode esperar que em breve será lançado, e vem muita coisa por aí ao decorrer do ano, com fé em Deus”, adianta.

O DJ Dinho da aparelhagem Tupinambá também agitará o público no Espaço Náutico Marine Clube. “Pretendo tocar aquilo que o povo gosta. Puxando muito para o nosso ritmo regional, o ritmo dançante que é o brega. Aquele brega, propriamente dito de Nelsinho Rodrigues, Ted Max, Xeiro Verde, Fruto Sensual, e eu pretendo tocar aquilo que o povo mais gosta de dançar. O termômetro da festa é a pista, se a pista estiver cheia é porque está agradando o povo, então partindo desse pressuposto a gente costuma fazer uma playlist que costuma ser bastante dançante”, adianta.

Para Dinho, o estilo saudade ainda faz sucesso, justamente porque o segredo é ser dançante. “O estilo saudade costuma fazer sucesso entre o povo, porque o estilo proporciona realmente que as pessoas dancem. É música gostosa, com estilo e melodia boas, e por conta disso, não só a saudade, mas as marcantes também, que são vertentes do nosso brega. A saudade e a marcante andam de mãos dadas, juntas na festa, é praticamente o mesmo estilo com letras românticas”, conta.

Serviço: Farra do Ferinha

Grande show de Nadson O Ferinha no Pará

Apresentações de Alanzinho, Lendário Rubi, Treme Terra Tupynamba.

Data: Dia 12 de outubro

Abertura dos portões 16h

Local Marine Club, Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém.

Ponto de Vendas:

- Classificados de O Liberal no Boulevard - sem taxa

- Lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) - com taxa.

Informações: (91) 98152-4202