BBB 24: Alane e Beatriz recebem punição por abraçar e derrubar Sabrina Sato; confira

Beatriz foi punida pela produção do BBB 24, no fim da tarde de hoje (20), após abraçar e derrubar Sabrina Sato no chão. Além da ex-vendedora, a paraense Alane também foi punida. Ambas as participantes perderam estalecas, sendo que Bia perdeu 500 e bailarina 200. A atitude da paulista foi considerada uma "falta grave" dentro da dinâmica do reality show. Veja!

“Atenção, senhores! Atenção, 'dona Beatriz', principalmente 'dona Beatriz', pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista, a senhora fez uma ação muito grave”, diz o Big Boss.

Em seguida, Boninho relembrou Bia de que ela foi avisada várias vezes para se "controlar" na frente dos convidados do programa. "A senhora poderia ter machucado e isso não pode acontecer! Portanto, a senhora toma uma falta grave, de 500 estalecas. Dona Alane também participou e leva 200 estalecas”, acrescentou.

O que aconteceu?

A apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato participou do quadro "Vou invadir sua casa", no BBB, na tarde desta quarta-feira (20). Ao notar a presença da famosa, os brothers correram em direção à Sabrina. Depois, a apresentadora apontou para o biquíni que Beatriz usava e avisou que a paulista estava "pelada". Bia então abraçou Sato e derrubou a apresentadora no chão da sala do reality show.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)