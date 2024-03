BBB 24: Raquele canta música de Marília Mendonça e viraliza: 'Talento absurdo'; veja

Raquele foi a 13ª eliminada do BBB 24 e participou do "Bate-Papo BBB", apresentado por Thaís Fersoza e Ed Gama, na madrugada de hoje (20).. Depois de assistir a um dos vídeos cantando em uma festa do BBB, a doceira foi elogiada pelos apresentadores e cantou novamente a música "Leão", de Marília Mendonça, e recebeu vários elogios na web.

No programa, a participante do Espírito Santo cantou um trecho da música ao vivo e afirmou ser fã da sertaneja. Após o destaque pela performance, Raquele comentou com os apresentadores que Marília serviu de inspiração na sua vida.

"Eu sempre gostei muito de cantar. Eu arranho um pouquinho no violão por conta da Marília Mendonça, que era uma pessoa que me inspirava demais. Me inspira, ainda, lógico, porque as músicas dela são sensacionais, amo todas", falou.

Em seguida, Thaís explicou para a capixaba que os momentos de cantoria na casa mais vigiada do Brasil fizeram sucesso na internet. "Pode investir nisso", completou Ed Gama, deixando Raquele comovida. "Que babado! Estou chocada", respondeu a doceira.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)

